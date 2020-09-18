台中版曼哈頓懸日 又來了 18:432020/09/18 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中版曼哈頓懸日又來了！（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中版曼哈頓懸日又來了！18日傍晚，黃昏的太陽不偏不倚，懸在五權西路底，夕陽餘暉印照在二旁大樓及下班的車潮上，煞是美麗。 (中時 ) #台中版曼哈頓懸日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國技能競賽 台中精機扮推手 04:102020/09/18 產業特刊 土地契約簽訂完成 中油台中接收站展開建置 19:572020/09/18 財經 中油推動台中港天然氣接收站擴建建置工作 19:332020/09/18 財經 邊境肉墊卡籠裡哀號主人報警處理 13:192020/09/18 社會 台中豐邑Moxy試營運每晚2999起 04:102020/09/18 娛樂新聞 全國最大場永信杯排球賽 360隊齊聚台中開打 10:532020/09/18 體育 翻轉技職 台中家商多元教育吸睛 15:112020/09/18 生活 家庭因素 海巡署長陳國恩突退休 04:102020/09/18 政治要聞 振興餐飲消費 「美食嘉年華」台中快閃4天 17:572020/09/18 旅遊 《基金》台中銀台灣量化基金操作滿月 績效鶴立「基」群 13:582020/09/18 財經 生活熱門新聞 2020年底前悲劇還會上演 命理師：四生肖注意 - 生活 人妻到全聯買香菇肉片當消夜 老公一看擺盤笑了 網：不愧老司機 - 生活 小鬼主動脈剝離是「急重症」 醫：原本好好的瞬間感受劇烈胸痛 - 生活 小鬼死因曝光「主動脈剝離」 醫坦言無從預防：發作當下就斃命 - 生活 3大水庫渴到爆 氣象粉專：恐再現2004年大旱災慘況 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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