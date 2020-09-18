新冠肺炎疫情不止，病徵包含發燒、流鼻水，蘆洲國中附屬幼兒園開學後有21位幼童有發燒病徵，令家長們很擔憂，擔心幼兒園爆發集體病毒傳染，找上新北市議員彭佳芸尋求改善，教育局回應，經調查孩子是感冒引起發燒，已增添多盞紫外線燈增強消毒，維護孩童健康。

教育局表示，蘆洲國中附幼有1班2歲專班、6班普通班，學員共計有196人，自7日起，共計有21名3歲以上孩童在混齡班級感染一般性感冒。

蘆洲國中校長游玉英表示，據她推測小朋友剛開學會有分離焦慮症，開學後陸續有孩童在家發燒，11日下午有2名幼童在課堂中發燒，隔日家長向園方回報，有8名幼童出現發燒病癥，園方持續追蹤後，醫生皆表示發燒是一般感冒引起，因為並非法定傳染病，學校依法沒有通報。

新北市議員彭佳芸表示，蘆洲國中目前正在施工新教室，幼童們用餐時會聚集教室吃飯，家長擔心施工粉塵以及聚集用餐是影響孩子健康的元凶，此外幼兒園教室和國中生教室緊鄰，也令人擔憂抵抗力差的幼童會被國中生傳染，她要求校方盡快改善。

教育局回應，發燒幼童均會回家休養，學校每天使用紫消燈、漂白水消毒，事發後已增添多個紫消燈加強，並在家長日時向家長說明狀況，未來若有打除作業皆於假日施作，而孩子用餐時將分時段、加放隔板避免飛沫傳染，另外也要求國中學生和幼童保持適當距離。

(中時 )