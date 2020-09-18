高齡化社會到來，居服員需求也增加，根據台北市社會局統計，北市居家服務使用人數已突破1萬1千人，當月使用人數更高達8166人，有不斷成長的趨勢。為體恤居服員的辛苦，特別打造「居服員充電站」，提供線上知識管理資訊平台，讓居服從業人員能隨時充電再出發。

居服聯盟理事長涂心寧表示，台北市邁入高齡的趨勢，對於服務員也要支持充電，才能把幸福傳遞給服務對象，這個「充電站」能讓居服員加以運用，有共同資訊也能減少爭議和申訴。

老人福利科長楊雅茹說，居服員留任跟招募從2016年的557人到今年8月的1882人，成長3倍以上，社會局提供多元的措施，包含針對居服員研訓方案，跟相關學校合作實習，也有新住民和人才留任。

楊雅茹說，社會局會管理監督，不定期抽訪品質，而這個網站提供充分的知識，如只有增加薪資沒有支持，居服員也可能因為工作上的挫敗而離職，所以用各種管道支持居服員。

擔任居服員20多年的吳瓊雯表示，過去在照顧長者時沒有太多的資訊，要自己摸索，從觀察喜好開始，找話題切入，在工作上也能比較順利；吳說，比較難處理的個案是失智症長者，但要盡量迎合，要有耐心。

吳瓊雯建議，新手居服員要學會轉換立場，最重要的是尊重；吳說，「過去曾在安養院工作，雖然植物人不會講話，但服務或擦澡等動作，還是要知會一下，他們是有感覺的。」

吳瓊雯說，現在邁入高齡化社會，居服員還是太少，這也是個問題，在薪資和福利上一定要增加，新人才會願意投入。

(中時 )