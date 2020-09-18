2020屏東伴手禮暨好店名單出爐，分為食品組、非食品組、好店組，最終30間店家脫穎而出，18日於屏東市將軍行館舉辦頒獎典禮。（潘建志攝）

2020屏東伴手禮暨好店名單出爐，今年共133間店家參賽，除了專業評審委員評比外，也進行為期一周的網路人氣票選，最終30間店家脫穎而出。這些產品使用在地農漁產品，充滿濃濃的屏東元素，縣府希望藉此打造屏東的自有品牌。

今年有食品組63間、非食品組24間、好店組46間店參加徵選，評審針對參賽作品的故事性、屏東在地特色、整體設計與創意美感、產品價值及發展潛力等項目來打分數；另外也開放民眾網路投票，1周時間共有15萬5千多票，民眾參與踴躍。

最終每組選出前10名，共30間店家脫穎而出，18日於屏東市將軍行館舉辦頒獎典禮，30間店家登台走秀，展現自家產品特色，同時結合市集，讓民眾能買到優質的屏東產品。

縣府表示，除了產品組使用屏東在地農漁產品外，好店組則有返鄉青年、在地深耕老店等店家，值得民眾前往探訪。這幾年縣府舉辦徵選，激勵業者不斷進步，入選產品的品質、包裝設計都逐年進步，讓民眾挑選送禮，絕對有面子。

入選產品包括蛋捲、巧克力、果醬、醬油、胡麻油、香皂、杯具、蘭花禮盒、面膜、木筷、公仔等，非常多樣；好店則有餐廳、冰鋪、老麵店、食品廠等，可至活動官網，或愛．屏東縣觀光旅遊網臉書查詢。

(中時 )