南投縣府泳渡前大力度宣導防疫措施，「非下水」時間應配戴口罩（黃立杰攝）

經歷重重討論，日月潭萬人泳渡確定在9月27日登場，南投縣政府強調，當天將全力防疫，泳客上岸後，灑水區將列為管制，泳客「只出不進」；除比賽時間外，也應「全程配戴口罩」。縣府於今日下午，舉辦國際萬人泳渡嘉年華活動，揭曉2020年的參加人數達21828人次。

南投縣副縣長陳正昇表示，經歷密集商討，泳渡將在下週末登場，縣府原本因應疫情，原本預定把報名人物壓低在2萬人以下，但民眾對於今年的報名相當踴躍，縣府也將宣導嚴密的防疫管制。

陳正昇強調，「防疫力」是今年泳渡的重點，建議民眾備有2個口罩，將在九龍報到區域、伊達邵碼頭、朝霧碼頭等範圍，管制民眾配戴口罩，違者開罰；交通部分，台21線60到62公里九龍路口至日月潭大萊閣間是管制路段，呼籲民眾遵守交警指揮，也提醒駕車前往的遊客，車輛依標線停放，勿違規停車。

主辦單位埔里四季早泳會長蔡金雀說，在確定今年持續舉辦泳渡時，我們就積極和各單位溝通，將努力支援，推廣觀光發展。中華泳協理事長曾正宗則說，泳渡前一天舉辦公開水域游泳錦標賽，日月潭是國內相當適合長泳的場域，未來會致力推展相關運動。

贊助單位雲品溫泉酒店將招募200位志工，在活動後自主撿垃圾整理環境，期待泳渡後遊客玩得愉快，也讓這場國際活動乾淨落幕。

(中時 )