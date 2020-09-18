2016年林園地區有魚塭業者使用「氯化鐵」清洗魚池，洗後直接排放，導致當地溼地公園潟湖全面染紅，生態活招牌「倒立水母」一夜之間大量滅絕。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

2016年高市林園區養殖業者使用「氯化鐵」洗魚池，洗後直接排放，造成林園溼地公園水母、海葵、藻類全面滅亡，林園海域也慘遭毒害，還差點危及當地龍虎斑魚苗產業，業者最後被依《廢清法》判罰百萬元。高雄高分院日前駁回上訴，維持原判，可上訴。

長期認養溼地的「林園紅樹林保育學會」總幹事蘇文華回憶，當時毒水染紅溼地天然潟湖，連離岸堤兩百公尺內的海水也全染紅，大量魚蟹屍體都被沖上沙灘。林園溼地旁的龍虎斑魚苗養殖業者更嚇得趕緊關閉海水循環系統數天，避免石斑魚暴斃。

最後在活水自然循環下，溼地的生物半年後才慢慢復育。林園溼地活招牌「倒立水母」近年來數量也逐漸穩定，每年10月至隔年5月固定現身。蘇文華強調，當地居民為了守護珍貴的觀光勝地，現在都很機警，時時緊盯水質，主動守護環境。

檢警查出，2016年2月經營芫吉、金泰洋運輸公司的林姓父子涉嫌免費提供25噸含重金屬、強酸的「氯化鐵」供林園區郭姓、陳姓魚塭業者使用。郭男、陳男辯稱用來改善魚池細菌多的問題，趁深夜洗完魚池後就直接將廢水排入水溝、流入濕地公園，導致當地海洋生物一夜滅絕。

一審判芫吉負責人林父1年6月、罰金80萬元，林子無罪，金泰洋運輸負責人50萬元。二審改判林父1年5月、緩刑4年並支付公庫50萬元，芫吉公司50萬元，金泰洋運輸負責人50萬元。其中金泰洋運輸負責人罰金部分，高雄高分院認為原審並無不當，駁回維持原判，全案仍可上訴。

(中時 )