小鬼靈堂布置曝光，宛如仰臥宇宙星空。(滾石唱片提供)

小鬼黃鴻升本月16號被發現於北投住家猝逝，享年36歲，今(18日)遺體進行解剖，初步研判死因為心血管問題。稍早，小鬼經紀人更出面說明後事安排，並透露小鬼是因主動脈剝離造成血管阻塞猝逝。

高大成剖析小鬼黃鴻升猝逝 從一關鍵、三因素「抽絲剝繭」

小鬼遺體今日在板橋殯儀館進行解剖，初步研判為心血管問題致死。在法醫解剖完畢後，小鬼父親也離開解剖室，面對記者提問全程低頭不發一語，神情相當哀傷，並在下午4點50分現身靈堂。

隨後小鬼經紀人也代表家屬出面說明後事安排，透露小鬼家人都沒有特別宗教信仰，因此沒有打算要做頭七法會，還進一步公布小鬼死因，為主動脈剝離造成血管阻塞。被問起小鬼父親狀況，經紀人坦言在知道原因以後，不可能說是好，對喜歡小鬼的朋友也一樣，一定不會是開心，只能盡力幫忙把後事好好處理完。

小鬼生前所屬滾石唱片昨晚間公布靈堂弔唁時間，將從本週六開始連續3天，上午10點到下午6點在龍巖民權會館開放親友弔唁，懇辭奠儀與花籃。

(中時新聞網)