台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富反控，館長陳之漢販售的進口白蝦含有化學添加劑。（周書聖攝）

烹調後的進口白蝦色澤較淡，口感鬆軟（左）；台灣養殖蝦顏色鮮紅，口感較脆（右）。（周書聖攝）

日前館長陳之漢於直播中狠批台灣養殖蝦添加藥物，引起部分蝦農怒氣，台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富今日出面反控，指館長販售的進口白蝦添加偏亞硫酸氫鈉，明明自己的進口蝦有添加藥劑，卻一竿子將台灣蝦農的商譽打翻。

陳勤富9月初向陳之漢的惡名昭彰股份有限公司訂購進口白蝦兩盒，收到貨開箱，發現白蝦的品質與台灣本土的差異很大，進口白蝦蝦頭居然呈現暗黑色，本土養殖蝦則呈現灰色。

進口白蝦的包裝盒上清楚標示，內容物含有偏亞硫酸氫鈉、二氧化硫。建議火候溫度居然須達180度，陳勤富質疑館長販售的進口蝦品質有問題，也不解水煮烹調該如何達到如此高溫。

嘉義大學食品科學系副教授黃健政表示，亞硫酸氫鈉、二氧化硫在《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》內屬於合法添加物，但不得超過0.10 g／kg，過量則會造成呼吸道及皮膚過敏，大部分的殘留添加物，經過烹煮後就會流失。

台灣蝦農不甘心自己的商譽被不實言論傷害，希望館長能公開向台灣蝦農道歉。現場也直接烹調實測差異，台灣養殖蝦顏色較鮮紅，口感爽脆，進口蝦顏色較淡，口感鬆軟，陳勤富也強調自己養殖的白蝦無毒無藥。

台灣草蝦暨養殖協會用行動支持台灣蝦農，今日下午於直播中販售品質優良的鮮蝦，公開讓民眾比較，並將部分拍賣所得提撥做公益。

(中時 )