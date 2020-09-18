宏碁持續推動旗下新事業的多元成長引擎，繼安基資訊（6690）、展碁國際（6776）後，第三家上市櫃小金雞智聯服務（6751）於9月18日通過櫃買中心上櫃審議會，最快預計在今年底前正式掛牌上櫃。

智聯服務董事長施宣輝表示，企業數位轉型及跨領域合作將改變未來產業的發展，智聯服務一直以來推廣企業擴展IT架構，協助加速產業跨領域的數位化轉型和業務成果，在此趨勢中，智聯服務將以台灣為根基，與客戶一同布局全球市場，創造更大經濟規模。

新冠疫情的爆發加速全球數位轉型的浪潮，產業各界也將數位轉型全面導入企業營運中，成為企業升級不可或缺的一環。智聯服務協助不同產業進行數位轉型業務，包含金融業基礎架構擴充及諮詢服務、IT （Informational Technology）與OT（Operational Technology）整合性服務、資訊設備及機房維護服務以及智能產後護理之家的協同合作。

智聯服務總經理韓政達指出，智聯服務與全球知名企業客戶建立深厚的信賴基礎，著力於終端及雲端設備的整合，未來將從單一軟硬體科技的建置服務，延伸至完善的整合應用，並提供後疫情商業環境跨國落地服務。

因應人工智慧（AI）趨勢的科技轉型，智聯服務主打智慧雲端整合應用服務，協助企業導入AI設備與平台，從企業架構規劃、資訊系統整合、基礎架構為運、人力外包、智能製造創新及線上智能諮詢等，並以IT與OT一站式企業所需之資訊流以服務滿足不同客戶客製化需求，提供電子業、製造業、政府機關、金融業、醫療業及教育單位跨技術及領域的解決方案。

(工商 )