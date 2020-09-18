美國務院次卿柯拉克 傍晚拜會蘇揆 18:232020/09/18 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國務次卿柯拉克。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院次卿柯拉克訪問團一行今（18）日傍晚5時15分已趨車抵達行政院，拜會行政院長蘇貞昌，預料雙方將就台美關係提升及全球供應鏈重組議題交換意見，蔡英文總統今晚7時也將在官邸宴請柯拉克等美方代表團。 傍晚包括外交部長吳釗燮、經濟部長王美花也進入行政院，陪同蘇貞昌接見訪賓。 柯拉克訪問團相當低調，今天與我官方及企業界座談，與蔡蘇會面，都未對外公開，據了解， 美方盼私下交流，雙方能獲得實質成果比較重要。至於蔡總統選擇在官邸晚宴，則是彰顯兩國友好的密切關係。 (工商 ) #蘇貞昌 #柯拉克 #拜會 #訪問團 #官邸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯拉克5點14分抵政院與蘇揆會晤 17:572020/09/18 政治 柯拉克訪台 大陸東海軍演 04:102020/09/18 財經要聞 新聞透視》吞美豬牛換BTA 只盼到狼來了 04:102020/09/18 政治要聞 柯拉克拜會吳釗燮 交換意見搞自拍 18:412020/09/18 政治 美國取消經貿對話 蘇：柯拉克來台已經是突破 09:062020/09/18 政治 蘇貞昌接見柯拉克 短暫晤談1小時 18:302020/09/18 政治 台美經濟對話改為高層溝通會 美國務院次卿 今會蔡英文 04:102020/09/18 財經要聞 柯拉克統戰 一石三鳥 04:102020/09/18 時論廣場 美高官訪台首日 解放軍機一早又來了 國軍廣播16次驅離 10:012020/09/18 政治 美國務院次卿柯拉克抵台 為參與前總統李登輝追思禮拜 台美高層經貿對話落空 04:102020/09/18 政治要聞 政治熱門新聞 造反？黃捷怒揭高雄「怪獸水溝蓋」 陳其邁下令了 - 政治 不是高嘉瑜！民進黨推「他」能戰勝蔣萬安？網：洗洗睡吧 - 政治 兩岸飛行員對話 大陸飛行員說沒有海峽中線 - 政治 美國為何取消對話？王鴻薇爆「大家全被他騙」綠委急喊21字：認了 - 政治 將遭韓粉罷免成功市議員有多少？鄉民一面倒給出「絕對數字」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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