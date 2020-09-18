美國國務院次卿柯拉克訪問團一行今（18）日傍晚5時15分已趨車抵達行政院，拜會行政院長蘇貞昌，預料雙方將就台美關係提升及全球供應鏈重組議題交換意見，蔡英文總統今晚7時也將在官邸宴請柯拉克等美方代表團。

傍晚包括外交部長吳釗燮、經濟部長王美花也進入行政院，陪同蘇貞昌接見訪賓。

柯拉克訪問團相當低調，今天與我官方及企業界座談，與蔡蘇會面，都未對外公開，據了解， 美方盼私下交流，雙方能獲得實質成果比較重要。至於蔡總統選擇在官邸晚宴，則是彰顯兩國友好的密切關係。

(工商 )