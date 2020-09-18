許多國家經濟深受疫情打擊，但有調查指出美國億萬富翁過去6個月受惠於股票牛市，財富暴增8450億美元(約24.83兆台幣)。2001年諾貝爾經濟獎得主、新凱恩斯派要角史迪格利茲(Joseph Stiglitz)認為，應該有新的稅收政策來改善政府赤字嚴重和貧富差距惡化問題，好方法就是對富有階級課徵財產稅。

史迪格利茲說：「有些人能透過各種方法規避各種所得稅，透過開徵財產稅，能拿到他們透過資本所得稅這途徑逃掉的稅收，是很有效的稅種。即使是只對億萬富翁徵3%、5000萬美元已上身家的人徵2%這種合宜稅率，都能取得巨大收入，儘管這也不能完全彌補美國所得稅制中的缺陷。」

他指出美國債台高築，需要更多收入，而疫情又使政府不得不再擴大赤字來挽救經濟。史迪格利茲還說，目前美國對個人開徵的資本所得稅最高稅率低於所得稅最高稅率，這表示有資本投入股票、期貨、衍生性金融商品、土地、企業、藝術品的有錢人，稅率低於領薪資的人。

史迪格利茲承認是否徵收財富稅是個爭議已久的問題，實務上也有許多困難要克服，但他說：「如果我們不以正確方式刺激經濟，讓經濟充分復甦，就會造成長期損害，疫情後要恢復得花上更久時間。」

有趣的是，儘管現任總統川普(Donald Trump)1999年首次想競選總統時，曾有過提議對凈資產超過千萬美元的人徵收一次性14.25%的紀錄，但史迪格利茲判斷，川普若連任成功應該不會對富人徵稅。他說：「拜登(Joe Biden)更可能在徵收財富稅這件事有進展，就算不如他之前的黨內對手沃倫(Elizabeth Warren)或桑德斯(Bernie Sanders)，但機率肯定比川普高。」

(中時新聞網)