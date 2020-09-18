市美館籌備委員會委員陳哲說，市美館美中不足的是典藏室沒有除蟲設施。（廖素慧攝）

嘉義市立美術館展出陳澄波作品《展望諸羅城》，參觀者先睹為快並合影。（廖素慧攝）

市美館試營運期間推出首檔展覽，展出多位嘉義畫家的作品。（廖素慧攝）

嘉義市立美術館25至27日試營運，10月6日將開館，擔任籌備委員會委員的畫家陳哲說，市美館唯一美中不足是典藏室沒有除蟲設施、典藏作品少，市長黃敏惠表示，與國美館有合作機制，典藏品存放在國美館得到更好的維護。

市美館是市定古蹟，原是菸酒公賣局嘉義分局，由曾榮獲中華民國傑出建築師獎的黃明威建築師與王銘顯建築師合作規畫設計，連結融合3棟不同年代及風格的建物，新舊並蓄。

市美館18日開記者會，宣布試營運期間推出首檔展覽，有林玉山、陳澄波等畫家的作品共78幅，入館參觀可獲贈限量紀念票，送完為止。

陳哲直言，市美館的典藏室有除溼、恆溫設備，卻沒有除蟲設備，不夠完善，使得陳澄波文化基金會捐給市美館典藏的作品一直寄放在國美館，這就像母親會生孩子，卻把孩子托給保母帶。

黃敏惠說，嘉義市與國美館、高美館、正修科大等機構合作，寄放一部分典藏品，讓這些作品得到最好的維護。

市美館典藏組長李兆隆補充說明，作品收進典藏室以前會檢視有沒有蟲害，確認沒有蟲害才能收，目前庫房有恆溫恆溼，在恆溫恆溼的狀態下，幾乎不可能有蟲害，除蟲的設備高昂，目前也沒有急迫性的需求，因經費有限，就先與館外機構合作。

(中時 )