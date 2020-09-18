富邦悍將捕手林宥穎日前生涯首度雙響炮，獲選為單場MVP，他當時笑說因為農曆七月，所以在休息室放了一箱乖乖，其中有一包寫著「老皮（林羿豪）回一軍」，今日林羿豪順利回歸一軍，不過被問到林宥穎的「乖乖」呼喚，他卻毫不領情，「害我東西沒地方放。」

林羿豪在8月29日因為大腿拉傷下二軍養傷、調整，僅休息2周後就開始實戰投球，他透露在二軍養傷的這段期間，也和二軍教練討論投球姿勢的問題，「今年跟去年表現差異滿大的，擺臂動作今年比較大，影響到投球節奏，之前身體出去了球還在後面，力量無法釋放出來。」

林羿豪去年52場出賽拿下19個中繼點，寫下生涯新高，自責分率也僅2.54，是去年悍將牛棚要角，不過今年自責分率暴漲到6.10，且吞下4場敗投，兩個球季差異相當大，「之前一直有在跟投手教練討論，這次趁受傷有聊比較久，二軍用實戰代替Live BP，直接從比賽找去年的感覺。」

回到一軍後，林羿豪一進休息室就看到隊友林宥穎放的乖乖，「一大箱，超多的！都吃不完。」不過林宥穎昨日在社群媒體發動態表示，乖乖是不能吃掉的，給吉祥物富蘭奇一包乖乖被他吃掉後，昨天比賽就輸球，但林羿豪不以為意，「我肚子餓還是會吃掉。」

林羿豪第一時間看到乖乖上有林宥穎祝福「老皮回一軍」並沒有太感動，「害我我東西沒地方放，只好把乖乖移到旁邊其他隊友的櫃子。」最後還說，「不是想我，是想釣魚吧。」

(中時 )