據了解，共機昨天越過海峽中線，我方喊話「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」，對方飛行員則回「沒有海峽中線」。軍方人士說，共機飛行員是制式回答，現在只要過中線，都會這麼說。軍方人士說，兩邊都沒有情緒性對話，我高層也去各空軍基地巡迴教育，提醒飛行員應處保持冷靜，避免擦槍走火。軍方官員說，最近戰備任務多，但空軍飛行員士氣都很高。

據了解，共機昨越中線的機型，包括殲10、11、16等型，其中，殲16是大陸版的蘇愷30，是雙座機。

(中時 )