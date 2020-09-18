桃園寶貝潛能發展中心夢想起飛工作坊成立一周年，龜山警分局特別到工作坊關懷「勇寶貝」，適時進行犯罪預防、交通安全宣導，透過圖卡、影片等簡報方式，以簡顯易懂方式讓「勇寶貝」不論是在交通安全或犯罪預防方面，都能有能夠有基本瞭解和認識。

警方更準備了小禮物讓勇寶貝們更積極參與在這次的宣導，透過這次的活動讓龜山分局的波麗士大人們和勇寶貝一起慶祝他們的一周年，期許所有受訓的「勇寶貝們」成為社會上有用的人，可以融入現今社會，展現自我價值。

位於桃園市龜山區萬壽路二段1298號的「寶貝夢想起飛工作坊龜山站」去年9月18日成立，寶貝夢想起飛工作坊是為身心障礙者設立的社區日間作業設施，為身心障礙成人提供職前訓練。目前機構有12位身障「勇寶貝」，透過簡單的代工、手工縫紉及簡易烹飪，讓這群長大的「勇寶貝」除了「勇敢」並能夠成為社會上有「用」的人，讓他們能夠融入社會，展現自我價值。平日

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