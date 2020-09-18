苗栗縣泰安隧道往南庄八卦力山區，被民眾檢舉有大面積伐木行為，縣府農業處林務科獲報，經4個月追蹤，發現是縣有林地承租戶雖有申請伐木，卻因包商搞烏龍伐錯地，涉違《森林法》恐面臨最低12萬元罰鍰，不過行為人對超伐面積有異議，要求10月初重新鑑界，林務科表示，裁罰最後仍以事實認定。

泰安山林一片光禿禿，有民眾路過見這副模樣向議員陳請，同時縣府也接獲檢舉，起初林務科以為是已按規定申請伐木縣有林地承租戶在作業，但實地勘查後，以空照圖與地籍線比對，雖未超過申請伐木總面積量1.8公頃，但承租戶明顯越界，經空拍機測量，有0.6公頃位在隔壁的私有地上。

林務科約談承租戶，承租戶表示，他的造林樹木到了輪伐期，所以要把樹砍掉重新種過，伐木包商因現場種植杉木，與隔壁的私有地界線不清，因此搞錯方向一路砍過去。但包商堅持沒越界這麼多，認為是縣府用空拍機測量越界面積不準，要求自行請地政事務所辦理鑑界。

林務科表示，《森林法》第9條規定，要砍樹前林業用地任何工程，包含開挖整地都要經過縣府同意，未經同意可罰12萬元至60萬元罰鍰，而裁法標準以事實認定，越界伐採是事實，但依據行政規定需給行為人陳訴意見的機會，既然行為人有異議，林務科會尊重鑑界結果。

水保科則回應，經派員實地勘查，此案無開挖整地或挖填土石跡象，也非使用重機具對植被採地面下剷除作業，均屬地上植被移除，其搬運以索道搬運，無開闢施工便道，經勘認未違反《水土保持法》，已要求針對裸露部分做好泥土沖刷的防範措施。

(中時 )