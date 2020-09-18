此次宣導活動除了地震安全宣導外，也包括住宅用火災警報器宣導、水域安全宣導，滅火器操作要領講解、CPR教學、居家安全宣導等項目。（姜霏攝）

921國家防災日即將到來，為強化民眾及學生對於地震逃生之基本觀念並提升防災意識，本次宣導活動由草漯消防分隊與桃園市觀音區安全社區推廣協會共同舉辦，並於18日假觀音區樹林社區活動中心辦理地震避難、防火防災宣導及CPR訓練等項目，吸引將近500名民眾參與，現場藉由消防人員專業及生動的講解並讓民眾實際操作，加強民眾地震逃生及防災觀念，提升面對災害時之應變能力。

桃園市觀音區安全社區推廣協會理事長黃文章表示，由於「安全社區」必須在各社區民眾的共識下，結合各社區所有資源，共同減少各種意外或故意性的傷害，以營造更安全的居住環境；希望透過防災宣導活動可加強各社區居民對於災害的危機意識，強化社區災害防救能力，更可以凝聚社區意識及提升社區的行動力，營造一個安全的生活環境。並希望藉由桃園市觀音區安全社區推動中心近年來努力成立跨部門合作組織、收集社區傷害監測資料，找出各社區內優先改善的安全促進議題，進而擬定改善策略、評估機制，並建立安全無慮的生活環境。

草漯消防分隊長黃章瑋表示，此次宣導活動除了地震安全宣導外，也包括住宅用火災警報器宣導、水域安全宣導，滅火器操作要領講解、CPR教學、居家安全宣導等項目，利用闖關方式的設計，讓民眾能實際體驗並學習消防常識與安全生活正確觀念，提升災害防救知識及應變能力。

第三大隊殷明坤大隊長表示，希望藉由民眾參與防災宣導活動，謹記地震避難動作「蹲下、掩護、穩住」3要領，在緊急時刻就能派上用場，並搭配寓教於樂之方式學習地震逃生、防災等知識，保障自身生命財產安全。

(中時 )