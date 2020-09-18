桃園警察分局大樹派出所巡佐陳源坤及警員林依宣，巡邏經過延平路時有民眾攔車，發現路旁人行道上有23隻生長約10餘天的小雞。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園警察分局大樹派出所巡佐陳源坤及警員林依宣，巡邏經過延平路時有民眾攔車，發現路旁人行道上有23隻生長約10餘天的小雞，卻未見飼主。因擔心發生車禍，員警先把小雞裝箱帶回派出所，呼籲民眾認領。

有民眾因擔心小雞跑到路上會被碾斃、引發交通事故，攔下警車請員警幫忙，員警找來紙箱與民眾合力把小雞裝箱帶返所內，並透過里長廣播及網路PO文，希望能找到飼主，但目前為止尚無人認領，經聯繫目前由轄內有飼養雞隻經驗的林先生代為豢養，若再無人認領，將交由相關單位處理。

(中時 )