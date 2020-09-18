員警路邊撿雞帶回派出所 急尋23隻小雞失主 18:392020/09/18 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園警察分局大樹派出所巡佐陳源坤及警員林依宣，巡邏經過延平路時有民眾攔車，發現路旁人行道上有23隻生長約10餘天的小雞。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園警察分局大樹派出所巡佐陳源坤及警員林依宣，巡邏經過延平路時有民眾攔車，發現路旁人行道上有23隻生長約10餘天的小雞。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園警察分局大樹派出所巡佐陳源坤及警員林依宣，巡邏經過延平路時有民眾攔車，發現路旁人行道上有23隻生長約10餘天的小雞，卻未見飼主。因擔心發生車禍，員警先把小雞裝箱帶回派出所，呼籲民眾認領。 有民眾因擔心小雞跑到路上會被碾斃、引發交通事故，攔下警車請員警幫忙，員警找來紙箱與民眾合力把小雞裝箱帶返所內，並透過里長廣播及網路PO文，希望能找到飼主，但目前為止尚無人認領，經聯繫目前由轄內有飼養雞隻經驗的林先生代為豢養，若再無人認領，將交由相關單位處理。 (中時 ) #小雞 #民眾 #員警 #派出所 #認領 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾險誤食有毒野菇 員警及時攔截救回一命 17:422020/09/16 社會 南庄蓬萊村村長攜手派出所助弱勢 處處有愛心 16:192020/09/15 生活 看護人員突尿急 老翁菜市場走失 警獲報速尋回 09:222020/09/18 社會 偷蒜頭又偷電纜線 男子手臂刺青露餡被逮 18:562020/09/17 社會 愛妻誤入竹林找不到回家的路 暖警大搜尋找到已虛脫婦人 10:592020/09/17 社會 快遞員送信一摸「是顆粒晶體」送警驗竟是安非他命 11:422020/09/17 社會 網路投資險遭詐30萬 警民合作勸阻匯款 00:032020/09/18 社會 邊境肉墊卡籠裡哀號主人報警處理 13:192020/09/18 社會 桃園地景藝術節登場 警方將實施交管 15:342020/09/17 寶島 觀音塑膠工廠管線破裂 民眾急通報環保局 21:142020/09/16 寶島 社會熱門新聞 哪些靈異節目最經典？網曝：這張照片至今仍不敢看 - 社會 獨家／高市警員婚外情小三大鬧分局 8官警遭連坐處分 - 社會 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 台南宿舍探險直播 千人目睹「輕生死者」流滿地屍水 - 社會 女保險業務為業績上床！一張沒賣 還被刷卡30萬、偷拍性愛片 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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