美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）一行人今天下午在台北賓館與外交部長吳釗燮會談，雙方針對台美關係各項議題及未來合作項目深入交換意見。外交部稍早公布照片，除了官式合照之外，吳釗燮也持手機和柯拉克自拍。
外交部表示，柯拉克次卿此次率領國務院高階官員訪團來台，傳遞美國政府一貫支持民主台灣的立場。外交部由衷感謝美國政府及柯拉克次卿對台灣的鼎力支持。台灣作為美國在印太地區的緊密夥伴，將持續在互信互利的良好基礎上深化台美全球合作夥伴關係。
柯拉克上午在下榻的萬豪酒店與行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等，針對台美供應鏈等經貿議題進行討論，為未來的經濟高階對話先展開「前期對話」。中午與台灣科技業者代表進行午宴顯示美方高度關切「科技供應鏈」課題。
(中時 )
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