為強化工廠員工火災應變能力及消防人員對轄區列管場所熟悉度，進而使廠方人員於化災事故發生時能正確應變、反應、處置、避難逃生，桃園市政府消防局第三大隊於18日於大園區中山北路永源化工原料股份有限公司辦理「化學工廠事故搶救暨大量傷患處置演練」，出動各式消防車輛16部、消防人員60人參演，大園工業區服務中心及區域聯防暨勞工安全促進會，亦派員前來觀摩。場面逼真。

演習一開始，模擬公司一樓包材區起火燃燒，廠內瞬間濃煙密布，阻隔員工逃生並造成二名員工失聯。廠方人員第一時間啟動自衛消防編組，進行火災通報，通知廠內人員避難並同時通報119，避難引導人員將各樓層員工引導疏散至戶外集結區並防止員工再次進入廠區，再由滅火班進行火災初期滅火；消防人員抵達現場後，依據「化學災害搶救標準作業程序」實施搶救，包括：環境偵測、建立管制區、人命救助、架設除污棚及大量傷患搶救等等，演習順利結束。

第三大隊長殷明坤表示，此次演習著重於消防人員災時相關資訊取得，也就是新修法的消防法生命三權之一「資訊權」，演練過程中，廠方管理權人必須依照消防法21-1條規定提供化學品種類、數量、位置平面配置圖等搶救必要資訊，且要指派專人至現場協助救災，以確保消防人員救災安全，提升搶救效率。另外，為灌輸業者正確防災觀念，以期災害發生時能發揮自救救人能力，確保生命財產安全，將不定期舉辦類似演練。

＊消防法43條之1：

工廠之管理權人未提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖等搶救必要資訊，或提供資訊內容虛偽不實者，處管理權人新台幣三萬元以上六十萬元以下罰鍰。

工廠之管理權人未指派專人至現場協助救災，處管理權人新台幣五十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰。

(中時 )