桃園慈護宮是地方信仰大廟香火鼎盛，20日上午10時將舉辦第12屆主任委員暨委員、監事宣示就職，現場有舞獅等慶祝、祈福活動，主委吳正宗連任，將和全體委員監事上香參拜聖母，全心全力做好桃園慈護宮營運與管理。

桃園慈護宮主任委員吳正宗籍貫彰化縣，年輕時就到桃園打拼最先任職於貿易公司，憑著認真肯學習和廣結人緣，在業界奠定良好基礎，1973年獨自創立綱泰毛紡公司，因具備業務專長及對市場的了解加上堅強的工作團隊，適逢國內經濟起飛，鋼泰毛紡公司很快即成為業界翹楚，吳正宗還成為經濟部紡拓研究所常務董事。

取之於社會回饋於全民，一直是吳正宗的座右銘，基於這樣的信念，他1993年擔任國際獅子會桃園縣獅子會會長，2002年擔任國際獅子會300G區總監，涵蓋當時的桃園縣、新竹縣市、苗栗縣，也關懷弱勢團體擔任桃園市好人好事運動協會理事長，全台北區成人泳協理事長等多個社團職務職務。

吳正宗進入桃園慈護宮，是當時的主任委員簡聰慧引薦，兩人是桃園獅子會獅友，簡聰慧看見吳正宗接任會長在領導、拓展、協調、行政開發的能力留下深刻印象。

吳正宗強調，無論擔任何種職務都會盡全力做到最完備的，他以「做什麼就要像什麼」為最高宗旨，擔任總監期間帶著全體獅友共捐贈2輛捐血車、對苗栗鄉親相當重要的2輛乳房攝影檢測車、3輛救護車、1輛血液運送車，獅子會歷任還沒打破這項紀錄。簡聰慧看見吳正宗的能力和熱忱，積極邀請吳正宗接慈護宮主任委員。

「吳總監」很快的變成桃園慈護宮第6屆「吳主委」，當時的慈護宮是寂寂無名的地方廟宇，在吳正宗與委員監事努力之下，慈護宮的能見度開始提昇；吳正宗後來再接8、9屆主委，8年任期用企業經營理念行銷桃園慈護宮，讓原本侷限於「南門媽祖廟」的慈護宮，躍升為擁有6萬造冊信徒的桃園大廟。

憑藉信眾的協助與委員監事的通力合作，慈護宮在吳正宗上任後靈活運用財務買房子買土地，從1坪地20幾萬元一直買到40多萬元，如果沒有吳正宗8、9屆的任內買房地產，此時才想買房的話，要花上多倍的價錢。

2016年在地方士紳及慈護宮資深大老的勸進下，吳正宗當選第11屆主任委員，更積投入宮務運作，宮務收入成績逐年上升，4年完成了4個大型的工作項目，包括廟宇大殿屋頂全部翻修，內殿油漆全部刷新，金爐外牆、本宮正面外牆、燈光等翻新，整個慈護宮廟宇莊嚴華麗。

去年於11月桃園慈護宮舉辦「祈安建醮五朝法會」，慈護宮30多年不曾辦建醮法會，要找場地很不容易，幸好鄭文燦市長協助，出借慈文路與文中三街路口的停車場，經高功法師許可在該地依東西南北方位搭5個壇位，主壇前搭表演台，使桃園慈護宮祈安建醮五朝法會成為桃園盛事，隆重莊嚴不失文藝風格，每天分早午兩班解說員講解慈護宮的由來、建醮的典故，有成人與學生的書法及寫生比賽，夜間有各里社區媽媽的才藝表演，讓總醮壇十天下來每天都沒有冷場。

吳正宗說，第11屆任期4年感覺每天都在跟時間賽跑，除了既定的宮務計畫，每天都還會有新的事務，寺廟工作也可算是服務業，必須服務信眾、行銷媽祖慈悲懿德，真的很忙，但也做得很開心很踏實，感覺在做任何每件事「都有媽祖做後盾，媽祖都在看」這就是慈護宮內上上下下的口頭禪。

(中時 )