失智老婦路倒在霧峰區民生路364號前，霧峰分局吉峰派出所員警據報到場協助，但老婦皆答非所問，警方只得搬出協尋利器M-Police行動電腦人臉辨識系統，果然成功辨識老婦身份，但送老婦到家，其家中確無人，幸甲寅里里長李明忠聯絡上家屬，順利將老婦交到其家人手中。

霧峰分局吉峰派出所警員劉高宏、許淑君，日前協助霧峰區民生路364號前一名婦人路倒案件，員警到場後，立即將婦人移至路旁等候救護車，但婦人堅持身體健康不願就醫，並從對話中發現老婦有失智現象，對員警問題皆答非所問，身上也沒有任何身份證件。

員警遍詢不著該老婦人的身分後，隨即利用M-Police行動電腦人臉辨識系統進行身分比對，發現其為71歲楊姓婦人，隨即護送她回家，不料其家中無人，員警又擔心其無人看顧，易生危險，幸熱心的甲寅里李明忠里長即時出現，馬上協助聯繫家屬返家看顧。

員警的熱心，讓家屬非常感謝，表示以後會注意母親行蹤；霧峰分局分局長陳家銘表示，台灣逐漸邁入老年化的社區，老人失智之問題也越來越普遍，對於失智的親人除了應細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，也提醒家屬，可以透過警勤區員警代為申請愛心手鍊，將該手鍊佩掛於老人身上，以免走失時，尋獲單位才能透過愛心手鍊與家屬聯繫，減少老人家在外的風險。

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(中時 )