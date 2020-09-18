高巿府環保局17日夜間陸續接獲多起民眾陳情鳥松區中正路段廠房有明顯化學異味，現場查獲堆置數10桶的丙烯酸乙酯物，為防止異味擴散，已於18日凌晨1時許，將洩露點完成覆蓋吸油棉及帆布後，異味大幅降低，昨早將再委請清除業者將異味廢棄物運離。

對於場址承租人違法棄置廢棄物產生異味惡臭，環保局除將依空汙法處以10萬至500萬罰鍰；該行為人未依規定申請相關清理廢棄物許可且任意棄置，已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處新台幣6萬至30萬元以下罰鍰，並移送司法機關偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

橋頭地檢署獲報後，檢察官於昨日上午會同環保局人員及環保警察隊前往鳥松區中正路倉庫勘驗，發現倉庫內遭棄置百餘桶之桶裝廢溶劑，疑似裝有丙烯酸乙酯(ETHYL ACRYLATE)，及其他廢棄物，檢察官已指示警方儘速追查倉庫承租人到案，後續將依廢棄物清理法偵辦。

(中時 )