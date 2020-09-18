行政院長蘇貞昌今(18日)赴立法院進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」專案報告，藍委鄭麗文質詢時，其他藍委聚集在議場內，拍桌高喊「蘇貞昌道歉、陳吉仲下台」，蘇貞昌不為所動；而陳吉仲一度想要回應，但一旁的蘇貞昌把陳吉仲麥克風壓下。對此，有網友質疑蘇貞昌，會不會囂張過頭了？
蘇貞昌和農委會主委陳吉仲，以及衛福部長陳時中，上午針對美豬議題到立法院進行報告並備詢。其中，國民黨立委鄭麗文質疑農委會主委陳吉仲對美豬進口態度轉變時，陳吉仲一度想開口答覆，但蘇貞昌迅速拍掉陳吉仲麥克風叫他不要講。此外，民眾黨立委蔡壁如質詢時，陳吉仲本想回應，但也被蘇揆壓下麥克風阻擋。
蘇貞昌拍麥克風阻止陳吉仲答覆的照片曝光後，在網路上引起熱議，臉書粉專「比特王」PO出一張蘇揆壓麥的照片，並表示，「拜託欸，立委質詢還有這招，不用回答的喔！會不會囂張過頭了？」
網友們也留言回應，「馬總統時代的官員如果敢這樣對民進黨的立委試看看，民進黨囂張」、「這樣也行，我的天阿，囂張到這種程度」、「乾脆不用來好了，囂張至極」。
(中時新聞網)
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