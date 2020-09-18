裕毛屋凱福登不見了，即將蓋住宅大廈。（吳敏菁攝）

連續幾年，員林市受惠184公頃市地重劃，高樓大廈激增。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市一直被形容幾十年來都沒改變，近來卻是高樓起飛，住宅大廈方興未艾，今年申請建築執照已達294戶，最後注目是中正路、曉陽路和金馬路等市區中心住宅大廈都在動工了，員林市去年已攀上最高巔峰有405戶，今年卻只有75戶，被認為土地開發已趨近飽和。

彰化市是古城開發早，住宅用地趨近飽和，近幾年新建案遠不如員林市，10樓以上純住宅大廈更屈指可數，但今年開始有新的翻轉。一般彰化緊鄰台中，鐵路高架化、捷運綠線到彰化都在推動中，還有彰化縣史上最大市容改造的人行道工程已在施作中，都帶來新契機。

加上，彰化車站門面改善中，中華郵政也釋出光復路郵局改建地下3層、地上6層商業大樓已有廠商投標，投入4.04億元要拚年底開工，計畫1、2樓仍作郵局使用，3至6樓經營影城、美食廣場與健身中心，地下3層樓為停車場。

從去年起彰化市建案開始增加，建設處統計，核發建築執戶數是298戶，今年到8月已經294戶。員林市去年成長則更是相當驚人，受惠「184公頃市地重劃」加上又是億萬富翁密集度最高城市，對南彰鄉鎮有吸磁效應，去年核發建築執照戶數高達405戶，但連續幾年來，平地起高樓，相對也趨近飽和，今年戶數只有75戶，呈現急遽落差。

彰化市這波新大廈興起，曝光度最高就是中正路、富山餐廳對面停車場，14樓公寓大廈已經蓋到近一半，此外曉陽路前身「凱福登」的新建案也已圈起鐵皮，金馬路還有雙連棟、三連棟的地上15層、地下3層的純住宅超高大樓建案，宜居彰化市的潛力被看好。

(中時 )