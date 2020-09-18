德國晶片大廠英飛凌（Infineon）執行長普洛斯（Reinhard Ploss）表示，中美地緣政治關係緊繃將加快中國發展半導體的腳步，對該公司而言是一大隱憂，但他也強調，已作好準備面對中國半導體市場競爭加劇的局面。

英飛凌為全球重量級半導體業者之一，同時在車用、電源、安全晶片領域位居領導地位。今年4月英飛凌完成90億歐元（約106億美元）向美國半導體商賽普拉斯（Cypress）的收購案。該公司8月公布財報顯示，上季淨損1.28億歐元。

普洛斯在虛擬新加坡峰會時向《CNBC》指出，「兩大超級強權的地緣政治緊張確實令人憂心，我們認為應該不要聚焦於國家，而是應該聚焦於全球社會的需求。這需要合作－我們面臨的科技爭議絕對出於不同因素的疑慮，但我們有能力因應這情況。」該峰會今年因疫情而在線上舉辦。

近年中美雙邊關係惡化，歸因於雙邊貿易戰以及兩強對5G與半導體等關鍵科技領域主導權的角力賽。華府以威脅國安為由矛頭對準華為、中興通訊與字節跳動。

半導體在5G、人工智慧與物聯網等技術扮演吃重角色，中國許多晶片仍仰賴進口，由外國先進半導體供應商提供。為了降低對進口的倚賴，促使中國加速發展自家半導體產業。

普洛斯表示，半導體向來是中國重要的元件，也是主要進口品，中國也一直積極發展國內晶片實力，提升該產業的自主能力。普洛斯提到，目前的中美紛爭使北京當局「大幅加快」對開發本國晶片的規劃。

普洛斯說，「我們相信在收購賽普勒斯後取得的優勢，有助於業務在中國順利成長，另一方面，我們也預期中國市場競爭加劇，也一直為此做準備。」

(工商 )