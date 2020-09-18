統一獅教練團近期在討論60人名單，決定將今年選進的4名新秀放入，不過同時也將洪心騏註銷註冊，代表今年僅能在二軍比賽。對於這批今年剛選進的新秀，代總教練「餅總」林岳平表示若有機會也不排除讓他們上一軍見世面，不過下半季戰況緊張，因此沒有肯定答案。

林岳平今日透露，今年選秀除了何恆佑、張肇元先前已先註冊之外，再將林子豪、李其峰、姚杰宏、許哲晏等4人放進60人名單，同時將洪心騏等人註銷註冊，「放入新秀並非是以上一軍為考量，異動是要讓球員了解，在球隊不是資歷夠久就會有空間在60人名單，而是球隊對你有期待、有機會上一軍，才會放入名單內。」

餅總強調明年這些新秀也不一定會在60人名單內，不過今年跟其他已經了解的選手相比，對於新人更有「期待感」，「選手要在一、二軍表現出有企圖、有能力勝任，才會移到60人名單，選手要看懂教練團用意，這是球團對你的期待，不是選手要期待球隊把你放進名單。」

獅隊投手洪心麒今年二軍表現不佳，連續7場先發有失分，近4戰先發合計只丟9.2局，狂失24分，前天先發對上樂天二軍，僅丟1.1局失8分吞敗，統一獅將他註銷註冊，代表今年球季不得再行註冊，僅能在二軍出賽。

而獅隊第三指名選手劉予承則是剛比完棒協舉辦的未來之星對抗賽，手臂疲勞，回報球團後因此僅放入合約所屬名單。

(中時 )