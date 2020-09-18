日本前首相森喜朗18日下午帶傷率團訪台，預定19日出席故前總統李登輝的告別追思禮拜。森喜朗跟總統表示，「我認為所剩人生也不長，或許這是來台訪問是這輩子最後一次來台灣也說不定，所以就接受這個託付，真的是歲月不饒人」。

此外，森喜朗還提到，上月跟他來台灣訪問的日本幾位議員，這次接入了新任首相菅義偉的新內閣，因此無法前來，「上次來訪見到總統，沾了總統福氣，這次就入閣。」

蔡總統致詞表示，森前首相上次為了弔唁李前總統，抱病前來，大家都非常感動。「您和李前總統的友情，一定會確實傳承給下個世代，讓台灣和日本的友好關係，更加堅固」。

他說，森前首相最掛心的一件事，就是明年的東京奧運。「今天聽說您特別帶了日本代表隊的制服，來台灣交流。因此在現場，我們也準備了台灣的奧運制服來交換」。日本菅義偉首相率領新內閣上任。過去幾年來，台日友好的夥伴關係，不論 官方或民間，都不斷在提升。菅首相過去在官房長官任內，也多次為台灣發聲，支持 台灣的國際參與。

森喜朗說，日本新內閣才剛成立，今或明天日本副大臣或政務官的職位會，大概今明兩天，任命年輕國會議員出任，八月份來訪，岸信夫議員也隨同來訪，但這次岸信夫議員是第一次入閣，單任日本防衛大臣職務，本來一直到今天都還要參加的中山泰秀議員，因為出發前，日本首相叫去到官邸，擔任防衛副大臣職務，所以這次也無法來訪，相信這幾位年輕國會議員，上次來訪見到總統，沾了總統福氣，這次就入閣。

他說，牧島議員也出任自民黨青年局局長，這是自民黨創黨創黨以來第一位由女性出任青年局局長，牧島議員選區是日本神奈川縣跟現在擔任行政改革大臣的河野太郎屬於同一選區，牧島議員能出任青年局長，相信也是沾了總統福氣，期盼未來總統不吝給予指導跟鞭策。

他說，這次他這次跟上次都接受到安倍前首相囑託，拜託他明天參加正式國葬，將近8年左右，安倍擔任首相職務，維持日本縣政史上最長紀錄，因此有點拖垮身體，所以說要辭去首相職務，這次安倍又拜託他跑一趟台灣參加正式國葬。

他指出，上週日個人也在家不小心跌倒，胸部肋骨有裂痕，醫生是說，只要腳能走路，還是可以到台灣來訪，但是夫人非常擔心還是不要隨便走動，但既然已經約定的事情，還要履行，雖然醜態被台灣朋友看到，但是已經盡最大努力。

森喜朗說，8月份來訪他還沒拿手杖，這次進來有手扶電梯，剛剛個人利用了一下，感謝總統府有這麼好設備，上次來爬階梯確實蠻吃力，可以看得出總統在細微地方有設想周到，為了歡迎他們一行有貼心安排，表示由衷感謝之意。

他說，上午首相菅義偉直接打電話給他，菅義偉也知道他要台灣訪問，請務必轉達總統及先進表示問後之意，他也希望兩國交往關係一切能順利平安進行，今天日本各大報有公布對新內閣支持度民調，日本經濟新聞高達七成，其他也有六成支持率，對新內閣剛上路是個好兆頭。

他說，總統致詞也提到，台灣跟日本同享自由、民主、經濟共享的普世價值、理念醫治，也衷心期派，誠如總統提到，兩國在各個領域深化，來訪成員也會協同日本政府共同努力。

他表示，雖然東京奧運延長一年，明年7月23日如期舉行奧運跟帕奧，幾乎每天都跟國際奧林匹克會電話會談及奧委會主席、奧委會所有成員等，都希望並且歡迎明年奧運能如期舉行，當然個人也期盼台灣灣選手，明年有好表現，剛剛總統提到，其實個人對東澳代表隊制服也沒清楚認真的看，等一下能跟總統交換。

(中時 )