大家功德會18日舉辦公益籌募餐會，前立委顏寬恒（左起）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、群園基金會創辦人呂崇民等人共襄盛舉。（盧金足攝）

大家功德會18日晚上舉辦公益籌募餐會，挹注弱勢孩子助學經費，今年受新冠肺炎疫情影響，許多社福團體捐款收入銳減，憂心餐會乏人問津，志工接力打了近千通電話後，熱情感動會員及資助者，會場愛心「爆桌」，包括餐券及藝術品拍賣，盼能募得400萬助學基金。

這場愛心公益餐會，立委不分藍綠攜手站台，擔任拍賣會協拍人，此外，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、群園基金會創辦人呂崇民、前立委顏寬恒等人出席共襄盛舉。

「愛心令人感動！」大家功德會理事長羅達仁指出，募款餐會原本僅20桌規模，最後擴大到40桌，餐券即募得240萬以上助學基金，在疫情中感受人情味。

餐會重頭戲「藝術品拍賣會」，7件作品包括日本藝術家村上隆版畫《圓相》、台灣當代建築大師漢寶德書法作品、法藍瓷作品《荷樂融融》等，市價行情近200萬，立委不分藍綠共襄盛舉，在台上擔任拍賣會協拍人。

大家功德會協助兒少及學校，社會公益也不落人後，2016年台南大地震後，捐贈600萬重建基金，副總統賴清德時任台南市長，稍晚副總統賴清德辦公室主任陳文彬預計也將到場，代表賴清德感謝功德會當年伸出援手。

助學之外，大家功德會也透過每月定時發放愛心物資、設立愛心食物冰箱及偏鄉愛心物資補給站，在台中、彰化、南投、苗栗、雲林等偏遠鄉鎮，溫飽3000戶家庭，讓弱勢民眾可以無後顧之憂的打拚經濟。

(中時 )