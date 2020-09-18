新北市立圖書館9到12月推出「寶寶愛看書‧閱讀大集合」活動。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館9到12月推出「寶寶愛看書‧閱讀大集合」活動。（新北市立圖書館提供）

為推廣親子閱讀，新北市立圖書館9到12月推出「寶寶愛看書‧閱讀大集合」的好康活動，超過百場寶寶故事、親子共讀講座、幼兒讀書會、以及孕媽咪讀書會等免費親子閱讀活動，即日起官網預約報名中，名額有限額滿為止。

新北市立圖書館表示，為了讓新北市的閱讀教育從出生開始，鼓勵家長「從零歲開始」唸故事給寶寶聽，市民只要到戶政事務所辦理出生登記，便可免費獲得「嬰幼兒閱讀禮袋」1份，裡面包含2本精選繪本圖書，方便父母們在孩子出生之際便可以朗讀故事給寶寶聽，讓閱讀從0歲扎根。

另外，圖書館同時為爸爸媽媽們量身打造專屬的嬰幼兒親子閱讀活動，9至12月共推出超過百場的「寶寶愛看書‧閱讀大集合」好康活動，包括近30場次的「親子共讀」父母學習講座，邀請知名醫生、專家學者等，讓爸爸媽媽可以與專家面對面，輕鬆掌握有效的教養法寶；近70場次的「寶寶故事」與「幼兒讀書會」，為嬰幼兒說故事技巧及活動示範，教父母利用簡單的兒歌律動以及有趣的親子互動，帶小小孩進入閱讀的世界；還有孕媽咪專屬的「胎教」FUN輕鬆讀書會，讓媽媽和寶寶可以透過音樂與閱讀一起成長、放鬆身心。

新北市立圖書館館長王錦華表示，今年的親子共讀講座特別邀請到恩主公醫院小兒科主任許登欽醫生、諮商心理師黃柏嘉、親子天下嚴選部落客趙介亭(綠豆爸)、兒童教養專家許陳玉玟、兒童閱讀推動專家蔡幸珍老師等知名專家學者，提供家長最佳的育兒知識補給站，同時還準備了0到5歲的適齡閱讀好書，將送給參加講座的父母。活動皆免費，名額有限，即日起報名。詳細活動訊息可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw）或電洽：02-29537868。

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