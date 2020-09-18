紙風車劇團20日要來彰化鹿港，文開國小上演經典劇碼《雞城故事》。（紙風車劇團提供／吳敏菁彰化傳真）

紙風車劇團20日要來彰化鹿港，文開國小上演經典劇碼《雞城故事》。當知道要在鹿港小鎮演出《雞城故事》時，團員們特別有感，一個充滿歷史軌跡的小鎮，處處都是藝術，是一座露天的博物館，廟宇老街的雕刻，建築，色彩，工藝人文，加上新潮流文創的加入，為古都注入新生命。

紙風車劇團表示，前些日子慘遭祝融之禍，近30年的珍貴佈景與道具幾乎全毀，損失慘重，團長任建誠表示，這些老觀眾愛看的作品，遭逢火劫之後，道具布景，全新亮相。

為推動小鎮觀光，交通部觀光局自2019年邀請臺灣知名團隊於小鎮演出，深獲好評，今年年擴大規模辦理「2020小鎮遊戲趣2.0」，這次帶來紙風車的《雞城故事》。

內容是改編西方經典劇作「西城故事」及「羅密歐與茱麗葉」的兒童版歌舞音樂劇，雞頭城裡總是互不相讓的「麥可雞」和「肯特雞」家族，為了爭奪早安雞的頭銜相互較勁。交通部觀光局邀請大家闔家親臨小鎮體驗多元風情。

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