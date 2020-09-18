丁允恭被批從大學壞到現在。(本報系資料照)

中天新聞 台大組「派閥」操弄青年軍 丁允恭綽號「情色海牛」

前總統府發言人丁允恭被前女友爆料，劈腿4女逼墮胎醜聞，一波未平一波又起。兩性專家凱薩琳孔日前就在謝震武主持談話性節目中，痛批丁允恭從大學壞到現在，更驚爆一位長相漂亮如王祖賢的台大學姐，更為了丁允恭離婚！

凱薩琳孔在節目中直言：「丁允恭真的非常的壞！我覺得他從大學壞到現在，他沒有改過。」原來她有一位台大學姐正好是丁允恭大學女友的同學，這幾天還看到對方的照片，稱對方年輕時長得非常漂亮，很像王祖賢。

在丁允恭事件發生後，這位台大前女友還寫了一篇長文，回想與丁允恭交往情形，凱瑟琳孔說：「就是在性別革命那時候，她就跟丁允恭交往，丁允恭在學校就已經有很多負面新聞，然後學姐也看到丁允恭跟女生手牽手，但她還是沒有放下這段感情，後來兩個人還是分手，然後學姐也結婚了，但她心裡一直放不下丁允恭很奇怪，她甚至為了丁允恭離婚。」令謝震武聞言也震驚瞪大眼。

凱薩琳孔還說，這位已經45歲的學姐還在文章中寫了一段話，讓她不懂學姐心態，「她說我曾經想過如果我可以成為總統府發言人的夫人，我不就是公主了嗎？」更透露學姐在離婚後，還試圖從丁允恭寫的小說中，找尋自己曾存在過的蛛絲馬跡。

(中時新聞網)