男網友詳細列出2天1夜的詳細花費。(圖擷取自PTT)

情侶之間的開銷如何分配一直以來都是個深澳的問題，目前看來，網路上支持AA制的聲量最高。不過日前有一名男網友分享，自己和女友到台南出遊為期2天1夜，總花費近7千元，但女友只出了94元，讓網友也看傻，「何必呢？很在意就分手，當遇到詐騙集團。」

原PO在PTT上以「2天1夜台南遊開銷」為題，詳細列出花費。他表示，車資客運加上火車來回共2572元。而第一天的費用，三餐加上住宿還有摩托車油錢就花了2980元，但女友只出了兩罐飲料的錢，共64元。第二天的花費共1341元，包含三餐及門票錢。而女友只分擔了飲料錢30元。

這2天下來共花費6893元，而重點在於這近7千元的開銷中，女友只幫忙分擔了「三罐飲料錢共94元。」讓原PO吃不消的說，這樣的開銷對他來說確實有點大，「現代出遊的成本大略就是這樣，難怪一堆男鄉民該該叫，畢竟出意見的一方比較難理解付帳單那方賺錢辛勞的一面。」

貼文發出網友也紛紛討論，「一人三千算省了」、「國內玩真的貴啊，1880住宿算很佛了」。更有人勸原PO覺得不妥要早點開口，「覺得不行就說，否則結婚就悲慘」，但也有人認為每對情侶相處模式不一樣，「這種事其實情侶雙方說好就好，每一對都不一樣。」

不過也有網友不解，認為原PO在帶風向，「為什麼板上每次都有喜歡帶這種女生愛佔別人便宜的風向，自己不能接受應該要找女友談吧！」其他網友也表示，在網路上抱怨並沒有用，應該實際和女友溝通，「跟網友講可以改變什麼現狀？」

(中時新聞網)