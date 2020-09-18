新北市超過400萬人口，境內新住民人口數約8萬人，為六都之冠。為滿足新住民的日常所需，新北市各戶所辦理「新住民生活適應輔導班」、「新住民一站式服務」、「愛心大平台」等服務，積極協助在臺新住民迅速融入在地生活。

51歲的越南籍阮女士來台17年，今年3月持外僑居留證及護照至板橋戶所申請歸化，因無法以「國人配偶身分」申請，17年來只能以居留方式待在台灣，令阮女苦惱不已，因而向戶所請求協助。

經板橋戶所人員再三確認相關法規，建議阮女士可採取「自願歸化」方式提出申請，因阮女有「中式烹飪」之中華民國技術士證，可作為有專業技能足以自立之證明，戶所並助備齊文件向內政部提出申請，今年7月終於獲得內政部核准歸化，阮女順利取得中華民國國籍，她激動的落淚說，「台灣終於讓我有家的感覺！」

根據板橋戶政事務所截至今年8月底統計，設籍板橋區的新住民共9561人，為全市最多。板橋戶所主任盧碧蘭表示，為增加新住民本身的就業力，能讓新住民融入社區參與活動，新北市各戶所自去年8月1日起推出「新住民一站式服務」，本市各戶所可將新住民需求通報市府相關機關協助辦理，包括社會局、教育局、勞工局、衛生局、經濟發展局及法制局等。

盧碧蘭說，「新住民一站式服務」的服務項目計有：關懷服務站個案服務、關懷訪視、職業訓練、技職證照輔導、創業諮詢、法律諮詢、華語學習、健康指導等服務，或續辦轉介服務等。本所每年更開設「新住民生活適應輔導班」，課程包括居留與定居、社福資源及人身安全等知識，幫忙新住民早日適應台灣生活，共創美好家庭生活，頗受好評。

(中時 )