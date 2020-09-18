台灣優紙新出爐鋼印口罩。（吳敏菁攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，9月24日起將全數徵用國產平面醫療用口罩，需蓋上雙鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，彰化華新醫材及台灣優紙表示，已經收到中央的3組雙鋼印，表示9月24日前所生產無「MD及Made In Taiwan」雙鋼印合格盒裝口罩屬於正常庫存量，依新制規定生產廠及通路商均可繼續販售至12月24日，消費者則於12月24日前可向各通路、官網及口罩觀光工廠繼續安心選購使用。

華新醫材集團表示，配合中央流行疫情指揮中心口罩管理新制，將於9月24日起所有國內平面醫用口罩都會標示「 MD (醫用) 及Made In Taiwan」雙鋼印，9月24日起至10月31日將配合政府全面徵用。

台灣優紙也表示，生產線機器26台，每日可生產100萬片口罩，24小時3班次生產，現在一半被徵用，接下來要全面被徵用。

優紙指出，原本一般醫用口罩每片徵用價格2.625元含稅金，全部徵用後價格略有提高，雖較市場自由買賣低，但為確保口罩國家隊品質和聲譽，公司全力配合國家政策，目前一收到3組雙鋼印模具旋即裝組運轉，未來模具來多少就生產多少，全力配合政策。

(中時 )