全球最大對沖(避險)基金、橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dalio)接受「市場觀察(MarketWatch)」訪問時表示，擁有75年帝國歷史的美國已經出現國力衰退，不管11月總統大選結果，新總統都要面對美國債務與美元地位、貧富差距、妥善應對中國崛起3大課題。

達利歐認為過去20年美國優勢持續弱化，例如在世界GDP比率降低、貧富差距擴大、教育優勢不再，目前美國固然仍是科技、創新的龍頭，但中國大陸仍有很大希望超車；軍事上美國也更強，但要遠渡太平洋到靠近中國的海域作戰，中國也很強大；財政上中、美都面臨很多挑戰，但美國顯然問題更大，因為正處於積欠大量債務又大量印鈔的惡性循環中。

大航海時代開始以來，數個國家相繼崛起成為大國，但都逃不過霸權終將被取代命運，達里歐也重申此點，並以歷史上荷蘭、英國為例，認為美國正走上這些昔日環球殖民帝國老路。他指出美元仍有主導地位，但貨幣寬鬆政策下持續貶值正動搖美元的信用，這些現象和國內財富衝突加劇和貧富機會不均、敵對國家的挑戰力道增強，荷、英都出現過。

達里歐建議，目前股市、貴金屬上漲是因為美國債務增加和狂印鈔票，所以投資應該要更多元化，分散布局在不同國家、貨幣、資產上，在財富轉移時，就不至於蒙受過大損失。

(中時新聞網)