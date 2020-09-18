故宮創客魔幻列車首站航向台東，17日抵達東海國小，讓鮮有機會接觸故宮及文化的學生，能透過跨領域的創客教育，提供深入淺出的美學教育體驗，領略文物藝術的魅力。

故宮團隊首先帶領學童認識館藏善本古籍，了解歷代珍貴文獻，接著指導小朋友運用LED燈條、紅外線接受器以及影印紙等材料，手做遙控書本燈。

除了書本燈，課程也加入3D列印與機電整合的概念，指導學生以周朝的宗周鐘為造型，製作藍芽喇叭，並且搭配故宮現正展出的「士拿乎特展」，製作清代鼻煙壺造型的留聲機，讓學童錄下想對家人說的話。

講師張宇文說，操作過程中，將國寶的美感結合現代科技，不僅能學習到實作技能，以及關於紙張、文字演化等知識，同時也培養學童的科技敏感度與生活美感。

故宮教育展資處研究助理陳俐婷表示，不同於在教室內以書本介紹文物，學生除了聽講外，創客就是MAKER，強調需要五感及動手做；從文物藝術出發，結合科技應用及在地文化，讓文物不只是文物。

東海國小校長黃裕敏表示，學校即將成立智慧創意發想中心，等同於國小版的自造教育及科技中心，經由此次活動，將故宮的教案與資源帶進校園，不僅讓孩子學習新知，還有許多老師特地到現場觀摩，期盼激盪出更多想法，未來可融入課程當中。

此外，至今走訪逾全台70校的「故宮創客魔幻列車」巡迴教育推廣活動， STEAM教育計畫勇奪2020年美國博物館與網路年會（Museums and the Web）教育計畫類GLAMi Awards大獎，更是教育計畫類GLAMi獎的唯一獲獎單位。

2020年度「故宮創客魔幻列車」9月分正式啟航，串聯各縣市中小學及自造中心，將陸續巡迴全台50所學校。

(中時 )