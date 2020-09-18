中信兄弟總教練丘昌榮不滿主審判決，遭到驅逐出場。（截自轉播）

中信兄弟與樂天桃猿上周剛爆發本壘改判爭議，延燒多日，甚至聯盟2度召開記者會說明，不過因為越澄清越模糊，各隊只能接受聯盟「補述」規則。今日兩隊又狹路相逢，再度出現本壘阻擋爭議，這次兄弟為進攻方，第一時間主審裁定出局，兄弟提出挑戰，認為猿隊捕手林泓育有阻擋封壘，與上周判決類似，不過結果技術委員並沒有改判，讓兄弟總教練丘昌榮氣炸上場抗議，遭驅逐出場。

象猿本壘爭議發生在1局下半，兄弟此局攻下3分逆轉比數，接著江坤宇面對王溢正敲出安打，三壘跑者陳子豪趁機跑回本壘，不過在本壘前方遭觸殺。此次判決與上周10號引爆的本季最大本壘爭議類似，不過象猿這次角色交換，兄弟為進攻方，林泓育站在本壘前方接球，兄弟認為林泓育左腳有「跪」下，因此提出挑戰。

主審尤志欽第一時間判定兄弟跑者出局，兄弟提出挑戰，技術委員認為沒阻擋，挑戰後維持原判，裁判一比出手勢立刻讓兄弟方大為不滿，丘昌榮上場激烈抗議，認為與聯盟先前開記者會的說法不同，裁判想擋下他，不過丘昌榮用力一推，遭到主審驅逐出場，隨後丘昌榮疑似指著「小房間」念念有詞，現場球迷也相當憤怒，象迷大喊「球是猿的！」。

此局結束後，換猿隊進攻，不過兄弟球員仍忿忿不平，一度不願上場，許久之後比賽才繼續進行。

中信兄弟與樂天桃猿再爆發本壘爭議。（截自愛爾達轉播）

(中時 )