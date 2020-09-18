台中港務分公司今年8月24日起與中油公司簽訂「台中港西11～12土地契約」，提供中油公司台中接收站作為液化天然氣（LNG）卸收、儲存及氣化用途，中油公司隨即展開LNG接收站擴建之建置工作。

台中港務分公司總經理盧展猷表示，因應國內天然氣需求將大幅成長，港務公司方面積極配合政府非核家園及溫室氣體減量的能源結構轉型政策，中油公司所承租台中港西11～12號碼頭後線土地共約20公頃，規劃興建西12號一席液化天然氣卸收碼頭、2座18萬公秉LNG儲槽以及1,600噸/時氣化設施，以利中油公司提升該公司台中接收站卸收、儲存及氣化能力，並滿足中北部天然氣市場的需求。

中油公司表示，在台中港推動LNG 接收站擴建計畫，屬中油配合政府能源轉型政策推動的多項大型投資計畫之一，簽約後將立即展開設計及興建工作，並預計於111年、113年底分別完成碼頭、氣化設施納入營運，兩座儲槽則於115年底完成；完成後，台中接收站的卸收氣化能力將達到1,000萬噸/年，有助提升中油公司整體供氣能力。

中油公司目前為國內天然氣唯一供應者，負有穩定供應國內天然氣需求之責任與義務，並配合政府規劃於114年燃氣發電占比達到50％的目標。

(工商 )