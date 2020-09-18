搶攻秋冬國旅泡湯與美食商機，標榜館內溫泉擁有唯一「美國貝塔實驗室」（BETA Analytic）檢驗認證的「兆品酒店礁溪」，整合宜蘭名物櫻桃烤鴨，推出「暢饗櫻桃鴨一泊三食住房案」，四人成行，每人只要2,722元，入住溫泉客房、享早午晚餐。

有別於市場一泊三食所含第三餐通常為下午茶或宵夜，「暢饗櫻桃鴨專案」所含三餐全為正餐，包含：入住日午餐、退房日早餐與晚餐，從入住吃到退房。午晚餐更是兆品招牌櫻桃烤鴨，全力爭取「烤鴨控」青睞。

秋季有感降溫，微涼氣溫正式宣告泡湯季來臨，禁出國令持續至年底，民眾出國計畫持續泡湯，預期今年秋冬泡湯市場將更旺。位處溫泉源頭區的「兆品酒店礁溪」，將所在地取得之溫泉送往「美國貝塔實驗室」（BETA Analytic）檢驗，認證為兩萬年前溫泉！不僅為雲朗觀光集團旗下唯一，亦是礁溪唯一獲得此檢驗認證之溫泉飯店。

台灣溫泉歲數檢驗基礎為約五千年起跳，多為伴隨地殼運動時生成，於變質岩區（關子嶺/四重溪）、火成岩區（大屯火山群/綠島）之溫泉最多，礁溪為最少見的沉積岩區溫泉，泉水經礫石過濾，特別純淨，而礁溪溫泉於平原區湧出，形成難得的平地溫泉。兆品礁溪位在地勢較高之處，飯店前後皆有在地人私房泡湯浴場，像是飯店前的公共澡堂，溫泉於此處自然湧出，成為礁溪泡湯文化發源地，澡堂設置至今已有40年歷史。

為進一步突顯飯店所在地取得之源頭溫泉獨特性，兆品礁溪特別將泉水送往美國貝塔實驗室（BETA Analytic）進行年份檢驗，認證為西元前23,740年之溫泉（通過實驗室最高標準ISO/IEC17025認證）！不受地表水影響之溫泉，所含碳酸氫鈉礦物質濃度較高，最純淨的美人湯就在兆品礁溪。

(工商 )