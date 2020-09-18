「第55屆廣播金鐘獎」將在19日於國父紀念館盛大舉辦，18日舉行節目彩排，戴愛玲、荒山亮在台上飆唱，氣氛熱鬧。被問及小鬼16日猝逝，荒山亮、戴愛玲相當難過，戴愛玲表示之前因宣傳新專輯，都會去上小鬼主持的節目，「他是個很陽光積極的人，想到他的畫面，覺得他還這麼年輕」，她近日來聽到抒情歌時，不禁突然想到小鬼，內心十分哀傷。

荒山亮則表示見到小鬼都是在節目上，對於該噩耗，他直言心情很沉重不捨，「看到他之前的MV畫面也是覺得可惜。」而荒山亮、戴愛玲首度在廣播金鐘合作，2人互相挑戰不擅長的國、台語歌曲演唱，戴愛玲透露將獻唱台語歌〈追追追〉，特別在台語下功夫，請教荒山亮、好友黃妃，花時間把咬字、口氣詮釋到位。

荒山亮也預告第一次化身流行搖滾歌王，飆唱蕭敬騰〈王妃〉，挖掘自己的野性，他說：「快要爆發了！」讓戴愛玲笑虧是「公主和頭目的較勁」，他們首度彩排，大展默契，不過荒山亮提到在舞台的動作設計上，還會再做一些調整，戴愛玲打趣：「要我把腳跨在老師的肩上嗎？」互動逗趣。

(中時 )