Uber剛進軍台灣時，因違規經營「白牌車」，遭公路總局開罰215張約2000萬元的罰單。最高行政法院大法庭18日裁定主事務所若在直轄市，公路總局無權裁罰，承審合議庭並於同日判決撤罰，公路總局應於3年內移給台北市政府交通局重新裁處，換句話說，Uber雖然勝訴，可能還是要受罰。

Uber提告主張，公司位於直轄市台北市，公路總局無權開罰，請求撤罰；公路總局抗辯，Uber營業區域遍及全台，應由公路總局統一監督，裁罰有經交通部授權。

一審台北高等行政法院判Uber勝訴，公路總局上訴後，最高行承審合議庭發現，類似情節的判決有百來件，卻存在相反判決見解，有的判罰、有的撤罰，為免各法庭見解歧異，遂提交大法庭統一見解。

大法庭指出，《公路法》將汽車運輸業分為9類，「公路汽車客運業」、「遊覽車客運業」、「小客車租賃業」、「小貨車租賃業」、「汽車貨運業」、「汽車路線貨運業」及「汽車貨櫃貨運業」7類，因營運範圍可及全國，營業執照及許可證統一向公路總局申請。

另外，營業區域相對侷限的「市區汽車客運業」，許可證則向其所屬地方政府的公路主管機關申請；最後1類「計程車客運業」最特別，規定主事務所若位於直轄市，主管機關為直轄市府公路主管機關，若位於其他縣市，則受交通部管轄。

大法庭認為，由主管機關行使裁罰權，才符合「事權合一」管制原則，Uber白牌車應歸屬「計程車客運業」，既然公司在台北市，屬直轄市，台北市交通局才有裁罰權。承審合議庭並依大法庭見解判Uber勝訴，全案確定。

最高行表示，Uber的215張罰單雖被撤銷，公路總局仍得依判決要旨移轉給台北市交通局處理，依《行政罰法》規定，自撤銷當日起算有3年裁處權時效，台北市交通局可在時效消滅前另為裁處。

(中時 )