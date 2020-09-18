大陸國防部發言人任國強今天表示，近期美國與民進黨當局加強勾連，無論是以台制華，還是挾洋自重，這都是癡心妄想。對於兩岸近期情勢及大陸會不會武統等重大議題，陸媒環球時報總編胡錫進近日接受外媒BBC專訪，給出了答案。

胡錫進今天在微博發文表示，BBC資深記者John Simpson昨晚以視頻(影片)採訪，BBC記者問道：「很多域外國家，都把臺灣視作一個獨立的主權國家，但沒有一個中國政府高級官員，排除用武力收復臺灣，中國真的會用殘暴的武力，收復一個主權國家嗎？

胡錫進說，他首先要糾正該名記者稱「很多國家都把臺灣視為一個主權獨立的國家」說法，他強調，臺灣不是聯合國成員國，包括英國也與臺灣沒有外交關係，臺灣領導人不能去英國訪問，在英國的土地上不能升起臺灣的青天白日旗，這些都證明了臺灣不是一個主權獨立的國家。

胡錫進指出，對於台灣，「中國當然不能放棄使用武力的選項。他相信中國不會輕易那麼做，但是內地有《反分裂國家法》，如果臺灣當局觸犯該法，宣佈法理『台獨』，或者與美國那樣的國家，建立起只有國家之間才有的實質性關係，那麼我相信解放軍一定會採取軍事行動，解放臺灣」。

該記者還問道，「從西方的角度來看，中國更像是一個霸淩者？」老胡否認後並表示，中方對於西方國家只是在一些具體的問題上表達不滿，而且都是在我們受到冒犯的情況下採取了一些必要的行動，比如哪個國家領導人會見達賴，這是不應該的，是對中國很大的冒犯，而中方做出了反應。

胡錫進強調，哪個國家發展與臺灣不應該發展的關係，他們與中國大陸是建交國家。「我們的制裁是階段性的、就事論事的反應，並沒有全面制裁哪個國家，這怎麼能算霸淩呢？我們受到了冒犯，難道這種時候我們連做出一點反應的權利都沒有嗎？」、「這與美國制裁伊朗，現在制裁中國的很多企業，制裁古巴、朝鮮、委內瑞拉，性質一樣嗎？」。

大陸環時總編 胡錫進貼文。(圖/翻攝自 微博)

(中時新聞網)