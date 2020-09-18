2020台南品味週今起一連4天在「南紡世貿展覽中心」盛大登場，135家廠商逾400個攤位，入場免消費就可抽萬元溫泉住宿券，另有上千件臉書分享禮免費大放送，台南市長黃偉哲歡迎各界一起來台南購物，登錄三倍券抽獎還有機會抽中輕豪宅。

今年5大主題展包括台灣茶產業博覽會、台南國際頂級酒展、台南國際咖啡美食展、台南戶外休閒用品展、台南汽車大展，另也設有台南市政府兩大主題館、二輪車專區、生技醫美保健區、品味生活區等，展覽內容精彩豐富，規模更勝上屆，是今年南部跨產業、最大規模的消費性展覽。

台南市政府為台南會展產業加持，展期設有「台南市政府經發局主題館」的台南伴手禮名店和觀光工廠等19家業者、「台南市政府農業局主題館」各區農會的優質農特產品，配合「振興三倍券，台南好禮月月抽」活動，帶領台南業者力拚中秋節採購商機。

配合防疫措施，進場採實聯制、戴口罩、量額溫，每位進場者不用消費，即可獲得摸彩券。最大獎為花季度假飯店萬元溫泉住宿券，還有VOLVO汽車旅行袋、咖啡、茶葉、酩酒等福袋禮盒組。

展期凡於南紡世貿打卡分享臉書貼文，即可現場抽好禮，包括隨身杯、立體茶包、防曬安全帽鏡片、酸痛貼布、膠原蛋白糖、馬告冬瓜茶、代駕優惠券等上千件，每日限量，送完為止。該展採售票進場，門票100元、汽車計次停車費50元、機車停車費20元。另優待12歲以下兒童(免驗證)，65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件可免購票入場，停車費另計。

(中時 )