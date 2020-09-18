網路上很多假訊息，青少年容易被騙！LINE 與數位學習平台「均一教育平台」展開為期 3 年的合作計畫，今天公開聯手開發的第一波「科學媒體素養教材包」，搭配科普動畫、完整的教案、教學簡報與學習單，適合國小高年級到國中師生免費線上學習。

LINE台灣董事總經理陳立人指出，LINE 在台灣有2100萬月活躍用戶，平均每一位用戶，每天使用LINE的時間累積超過一小時，而中小學生是數位原住民，認識世界的管道就是網路和社群平台，然而但網路和社群平台卻是假訊息最大的溫床。

該如何遏止平台成為假訊息散布溫床，成為企業成長時不可迴避的社會責任。LINE自2019 年發起「數位當責計畫」，以LINE訊息查證平台的AI辨識和語意分析技術自動比對可疑訊息，在疫情高峰期，每天更有高達上萬人次在線進行訊息舉報，一秒破解真偽。

陳立人強調，最重要的是推動媒體素養要從教育向下紮根，因此，LINE選擇在台灣跟均一教育平台深度合作，發展科學媒體素養課程。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯、台大醫學系畢業也有醫師執照，他表示，全球新冠肺炎發燒，謠言演化得比疫苗快之際，疫苗教材包整理了「新冠肺炎病毒不耐高溫，多喝熱水就能預防」等假訊息素材，讓老師先引導孩子思考訊息中不明確、錯誤之處，鍛鍊獨立思考的能力。

呂冠緯表示，在108課綱裡，「科技資訊與媒體素養」是核心素養的九大面向之一，但是對中小學教育現場是非常新的領域，主要納入科技領域課綱，但國小沒有排科技課，老師可以不教，也找不到時間、不知在哪個科目教。

均一和LIN聯手開發「媒體素養教材包」，選擇自然科學結合媒體素養的主因，一來是因為以領域來看，改變幅度最大的是自然科，二來跟自然學科整合，可以讓老師省事，大幅降低「趕課都來不及了，哪裡來那麼多時間實施媒體識讀課程？」的困擾。

(中時 )