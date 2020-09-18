友訊（2332）18日與佳世達（2352）簽訂股權轉讓協議書，據公告指出，友訊擬以每股29.56元的價格將友訊及其轉投資公司持有的8.8836萬張明泰（3380）持股，全數出脫給佳世達，總交易金額為26.26億元，處分利益近10.8億元，以友訊現有股本65.2億元換算，每股獲利挹注近1.66元。

友訊今年爆發經營權之爭，公司派固椿失利，友訊董事長改由明泰前董座李中旺出任，為活絡資產，使營運資金更加充裕，18日友訊對外公告，正式切割明泰，包括友訊及其旗下投資公司友佳及友茂投資將全數出清明泰持股，雙方洽定的買賣價格為29.56元，相較於明泰18日的收盤價27.75元，溢價逾一成。

經查友訊手中握有的明泰持股約8.29萬張，持股比例15.3％，友佳及友茂投資則分別握有5193張及722張持股，持股比例分別0.96％及0.14％，合計持股比例達16.4％。

由於友訊握有的明泰持股成本極低，此次出脫明泰持股獲利頗豐，光友訊處分收益就有 10.13億元，友佳投資及友茂亦有5,814萬及956萬元。由於友佳投資及友茂投資均為友訊百分百轉投資公司，友訊可望全數認列其處分利益，合計總處分利益達10.8億元。

(工商 )