中科管理局今（18）日以智慧機械創新應用為主軸，舉辦「中科園區創新技術論壇－智慧機械創新應用發展」，活動邀請中部多所大學院校知名智慧機械相關領域專家學者，進行創新研發成果發表；台灣塔奇恩科技及精密機械研究發展中心則分享產業智慧機械創新應用實務經驗，藉由活動相互交流，提升園區產業智慧化能量。

今日活動有中科管理局長許茂新、中興大學校長薛富盛、台灣塔奇恩科技董事長張國文、虎科大副校長沈金鐘、雲科大產學處產學長洪肇嘉等百餘位嘉賓到場共襄盛舉。

中科管理局長許茂新表示，活動透過各大學技術與成果分享，期望能搭建中部地區智慧機械產業創新技術發表平台，激發產學研各界能量；也期許透過本次活動讓產學相互交流，為園區智慧機械創新應用與人才培育、產學合作加速正向循環，促進技術升級及產業創新。

論壇活動聚焦在智慧機械創新應用發展與成果發表，計有虎科大發表「智慧機械產業數位化轉型技術介紹」；彰師大發表「智慧型液靜壓主軸切削力即時監測與狀態預警系統研發」；勤益科大發表「熱固性碳纖維複合材料回收高值化應用技術」；中興大學發表「智慧機械穿戴裝置的發展」；雲科大發表「視覺式與光達式同步定位建圖技術及其智慧機械產業應用」；東海大學發表「以人為中心的智慧製造-以漢翔為例」；朝陽科大發表「人工智慧技術導入經驗分享」等主題。

活動還安排台灣塔奇恩科技分享「智慧導航搬運之產業應用發展」、精密機械研究發展中心「射出成形製程的智慧創新應用」，諸多創新技術與實務經驗分享，讓與會來賓體會到智慧製造在產業面許多創新應用，收獲滿滿。

(工商 )