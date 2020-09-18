高雄市鹽埕分局警備隊已婚宋姓警員，妻子是婦幼隊女警，宋員卻搞婚外情，小三不僅向正宮嗆聲要求正名，今年初還到分局門口大吵大鬧，當時正在值班的宋員見狀，趕緊跑到分局門口處理，結果卻被小三以「無尾熊」姿勢熊抱，雙方在街上拉扯，不明就裡的路人報警，由於當時宋員聲稱可自行處理，結果宋員在今年一月初值深夜勤4個小時又未到班，但考績卻拿到甲等。

針對宋員偷情、偷勤行為，考績卻拿到甲等一事，鹽埕分局今天提出澄清指出，宋員於2019年共計協助偵辦破獲選舉賭盤、妨害投票件、網路賭博、毒品及網路詐欺等案，工作表現優良，在2019年刑事績分評核，全年度4期均滿分，合計記功4次，嘉獎20次，申誡0次，因此考績給甲等。

而宋員和楊姓女子婚外情，小三到分局門口吵鬧一事，發生今年1月11日0時至3時，並非於108年考績年度內，鹽埕分局強調，獲悉後立即調查並斷然處置，以涉及不正當男女關係及怠忽職守，將宋員記一大過懲處並調整服務地區，過程均無偏袒縱容等情事，小三也因此事，被警方依《妨害公務》罪函送法辦。

分局指出，當天轄區派出所處理員警及所長、分局勤指執勤官因未確實向上呈報此事均被記申誡，宋員直屬長官警備隊正副隊長被連帶考監責任議處，共8名官警遭連坐罰。

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(中時新聞網)