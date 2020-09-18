板橋愛心慈善會 發放愛心米 19:422020/09/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋區政顧問石一佑募集白米、物資，發送給弱勢朋友。（石一佑提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋區政顧問石一佑募集白米、物資，發送給弱勢朋友。（石一佑提供） 新北市板橋區政顧問、板橋愛心慈善會創會理事長石一佑長期關懷弱勢族群，向各界募集物資捐助給需要幫助的低收入戶、身障人士等，今（18）日上午在板橋文化路的服務處前發放愛心米及生活物資，一早就有許多弱勢民眾攜帶證明文件到場領取。 石一佑表示， 有很多人因為疫情的關係沒有工作或是失業，善心人士的補助也變少，但還是感謝很多人有愛心，願意共襄盛舉。本來發放只設定板橋區的朋友，後來新北市其他地區、甚至桃園都有人打電話來詢問，我們還是歡迎他們來領取。 (中時 ) #板橋愛心慈善會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美對話會前會 萬豪酒店登場 10:372020/09/18 政治 新濠一川 強強聯手華熊營造 04:102020/09/18 產業．科技 台美經濟對話改為高層溝通會 美國務院次卿 今會蔡英文 04:102020/09/18 財經要聞 大家來做功德 顏清標父子力挺愛心公益餐會 19:122020/09/18 寶島 李登輝明告別禮拜 李坤儀臉書溫馨發文 14:462020/09/18 政治 重返台東母校回饋 陳靳豫萱樂當飛人 17:242020/09/18 體育 人氣手搖飲料店進軍逢甲商圈打響公益第一炮 16:462020/09/18 生活 道路拓寬電桿沒遷 台電挨批路霸 04:102020/09/18 地方新聞 養豬協會、農委會達共識 百億基金穩定豬價在每公斤70元至80元 14:342020/09/18 生活 「新台灣人」出頭天 板橋新住民靠自己落地生根 19:132020/09/18 生活 生活熱門新聞 2020年底前悲劇還會上演 命理師：四生肖注意 - 生活 人妻到全聯買香菇肉片當消夜 老公一看擺盤笑了 網：不愧老司機 - 生活 小鬼主動脈剝離是「急重症」 醫：原本好好的瞬間感受劇烈胸痛 - 生活 小鬼死因曝光「主動脈剝離」 醫坦言無從預防：發作當下就斃命 - 生活 3大水庫渴到爆 氣象粉專：恐再現2004年大旱災慘況 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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