板橋區政顧問石一佑募集白米、物資，發送給弱勢朋友。（石一佑提供）

新北市板橋區政顧問、板橋愛心慈善會創會理事長石一佑長期關懷弱勢族群，向各界募集物資捐助給需要幫助的低收入戶、身障人士等，今（18）日上午在板橋文化路的服務處前發放愛心米及生活物資，一早就有許多弱勢民眾攜帶證明文件到場領取。

石一佑表示， 有很多人因為疫情的關係沒有工作或是失業，善心人士的補助也變少，但還是感謝很多人有愛心，願意共襄盛舉。本來發放只設定板橋區的朋友，後來新北市其他地區、甚至桃園都有人打電話來詢問，我們還是歡迎他們來領取。

(中時 )