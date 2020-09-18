2020潮藝術點亮絕美基隆，邀民眾體驗海港魅力。（吳康瑋攝）

從和平島公園，再到正濱漁港大改裝，基隆揮別雨都意象，進階為兼具時尚和文化之都，2020基隆潮藝術將於25日開幕，市長林右昌、策展人陳彥安、文化局長陳靜萍18日在記者會一同點亮微型光雕，林右昌指出，去年市府結合正濱漁港共生停泊的百年遠洋漁船，及複合媒材建構出奇幻場景，打造出獨有的海上美術館，今年海上博物館也將再次現身，讓民眾體驗海港獨特魅力。

林右昌表示，基隆潮藝術已邁入第6年，除了深化城市品牌，越來越精彩，更透過大家發想創作，看到不曾思考過的視角，讓市民或遊客對基隆有不一樣的認識，他說，今年以「海的一日」為主題，並邀請台灣、荷蘭、法國、墨西哥等，來自各國的藝術家參與，並重現去年廣受好評的「海上美術館」2.0及夜間大型船型光雕，帶給大家視覺上享受與衝擊，並將獨樹一格的海洋藝術帶給旅客認識。

文化局長陳靜萍指出，今年邀請3位國外藝術家參展，展品HOLONS由荷蘭設計團隊製作、法籍藝術家吉勒莫蹲點正濱里從附近居民的肖像中，創作一系列浮雕面具「大眾臉」、墨西哥籍藝術家李維拉則以「祖母的海膽」表達對古老職業「海女」致敬，將於舊正濱派出所及巡守隊鐵皮屋展出。

此外，文化局指出，市府特地邀請熱門電影「沉默」、「返校」的指定場景製作團隊，在熱門打卡景點阿根納造船廠，打造船型光雕，並邀請基隆土生土長、威尼斯雙年展藝術家吳天章，在基隆要塞司令部校官眷舍展出「潮汐1884」藝術作品，15組藝術家透過不同面向藝術創作，為旅客帶來更豐富的潮藝術體驗。

(中時 )